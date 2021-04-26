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Eşini öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateş everdi

Kadın cinayetleri bitmek bilmezken son haber Kırıkkale'den geldi. Mehmet Dönmez eşi Koçer Dönmez'i önce bıçaklayarak öldürdü, sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Cani koca Mehmet Dönmez tutuklandı.
 26 Nisan 2021 09:24
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Eşini öldürdükten sonra evini ve otomobilini ateş everdi

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta bulunan 3 katlı binadaki daireye 15 gün önce taşınan çift arasında önceki gün 23.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Dönmez (75), eşi Koçer Dönmez'i (56) bıçaklayarak öldürdü. Dönmez ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dönmez, itfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Mehmet Dönmez, eşi Koçer Dönmez'in yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer Dönmez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Dönmez'in vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Dönmez ise sorgusunda cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dönmez çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'BİNADA KİMSE VAR MI'

Yangını ilk fark ederek itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'Binada kimse var mı' diye. Bütün zillere bastım, baktım kimse yok. İtfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi. Evde ve otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
DHA
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