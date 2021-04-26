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Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi 4 astsubay yakalandı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
 26 Nisan 2021 09:26
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Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi 4 astsubay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 4 astsubayın yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda astsubaylar F.A, B.T, Y.Ç. ve S.E. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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