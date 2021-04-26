FETÖ 'belediyeler imamı' mason çıktı
|26 Nisan 2021 09:29
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CHP'li birçok belediye başkanının danışmanlığını yapan FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın belediyelerden hortumladığı paraları sevgilisi Özlem Bayraktaroğlu'na yedirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Kararslan'ın karanlık ve karmaşık ilişkileri de gün yüzüne çıktı. Erkan Karaarslan'ın 10 dernekte üyeliği olduğu ortaya çıkarken bunlardan en dikkat çekicisi ise merkezi İstanbul'da bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği.
YAŞAM DERNEĞİ DE VAR GIDA BANKASI DA
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne 34.139-095 sayılı kararla üye olan Karaaslan'ın dernekteki üyeliği aktif halde devam ederken; dernekler arasında Sarıçamda Yaşam Derneği'nden Sarıyer Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği'ne kadar birçok dernek bulunuyor.
3 DERNEK FESİH KARARI ALMI
Devlet Denetim Elemanları Derneği, Muhasebe Kontrolörüleri Derneği, Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği , Sarıçamda Yaşam Derneği ve Gıda Bankası Yardımlaşma Derneği'ndeki üyeliği aktif halde devam ederken, merkezi Ankara'da bulunan Kamu Muhasebesi Enstitüsü Derneği,
Mali Hizmetler Derneği ve Yönetim Bilişimleri Derneği'nin Genel kurur kararı ile üyeliğini fesih ettiği belirlendi.
11 ŞİRKET KURMUŞ
Öte yandan Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erkan Kaaraslan'a ait 11 firmanın tesit edildiğinin yer alması dikkat çekti. Kaaraarslan'ın kendisi yada yakınları adına kurduğu 11 şirket aracılığıyla, Belediyeye yerleştirdiği personelleri de kullanarak belediyeleri milyonlarca lira zararar uğrattığı ileri sürüldü.
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
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