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PKK'nın istihbarat kampı yerle bir

Terör örgütünün yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava destekli kara harekatında, PKK'nın hudut karakolları ile ilgili istihbarat toplayıp keşif ve gözetleme yaptığı Stuna kampı ile Zendura ve Derar kampları yerle bir edildi
 26 Nisan 2021 09:31
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PKK'nın istihbarat kampı yerle bir

Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı'nın son 1.5 ayda sahadan ve sinyal istihbaratıyla elde ettiği bilgilere göre, PKK'lı 120 teröristin küçük gruplar halinde Gara ve Zap bölgesinden sınırın sıfır noktasındaki Metina bölgesine ağır silah ve patlayıcılarla geçiş yaptıklarını belirlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB-2 tarafından, bu hareketlilik kayıt altına alındı. Teröristlerin Çukurca-Şemdinli- Uludere hattındaki hudut karakolları ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenince bölgeye "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" adıyla operasyon başlatıldı düzenlendi. Uçaksavar mevzileri, barınma alanları, geçiş güzergahları, silah ve mühimmat depoları ile yaşam malzemelerinin istiflendiği sığınaklar; lazerle işaretlendikten sonra, F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterlerince tam isabetle vurularak imha edildi. Ardından Sikorsky helikopterlerle stratejik tepelere komando taburları indirildi. Metina'nın farklı bölgelerindeki teröristlerin istihbarat topladıkları Stuna kampı ile Zendura, Derar ve Koordine tepesindeki kamp alanları tamamen imha edildi.

Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina bölgesine düzenlenen hava destekli kara harekatında, terör örgütünün hudut karakolları ile ilgili istihbarat toplayıp, keşif ve gözetleme yaptığı Stuna kampı yerle bir edildi. Ayrıca, sınır karakollarındaki telsizlerin dinlendiği, içinde GPRS ve konum belirleyen cihazların da yer aldığı Zendura ve Derar kampları da eş zamanlı hava harekatlarında tam isabetle vuruldu. Operasyon kapsamında, Zap Vadisi'ndeki Çemço, Kinyaniş, Bagoz, Dinazor Kayalıkları, Bedevi Kalesi, Nerveh, Sida, Kunişka ile Werheli kamp ve barınma alanları da ATAK ve Kobra helikopterlerince ateş altına alındı. Sida ile Çemço'daki 3 ayrı noktada silah ve mühimmatın gizlendiği bir yeraltı cephaneliği de imha edildikten sonra stratejik hakim tepelere komando birlikleri indirildi. Harekatta SİHA'ların daha çok kaçmaya çalışan teröristlerin nokta harekatla vurulmasında kullanıldığı öğrenildi. Ayrıca Duhok'un Amediye, Dereluk ve Şeladize ilçelerinde konuşlu askeri üslerimizden de kaçışları önlemek amacıyla "tıkama" görevi için bölgeye takviye gönderildi.

Özgür Cebe
Sabah
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