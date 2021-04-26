Dolar rekora doğru yükselişte
Dolar kuru haftaya yükselşile başlayarak 8,48 TL den işlem görüyor. Dolar, geçen yıl kasım ayında en yüksek değer olarak 8,51 TL yi görmüştü. Rekor oranına yaklaşan dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|26 Nisan 2021 09:34
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,4590
|8,4600
|Avro
|10,2490
|10,2500
|Sterlin
|11,7100
|11,7600
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4300
|8,4900
|Avro
|10,2100
|10,2800
|Sterlin
|11,6600
|11,8600
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