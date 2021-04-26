Çanakkale Ezine'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mahmudiye köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
|26 Nisan 2021 10:00
|+Aa- Yazdır
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Mahmudiye köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişlerinde önlem aldı.
Karantina süresince, köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hayrabolu Belediyesinden 'çocuk işçi çalıştırıldığı' iddiasına yalanlama:
26 Nisan 2021 10:52
|İçişleri: Kısıtlamada 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı
26 Nisan 2021 09:09
|Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
26 Nisan 2021 08:49
|'Bina Kimlik Sistemi' uygulaması başladı: Kolon kesip, kaçak kat çıkana çipli takip
26 Nisan 2021 08:24
|YÖKTEZ'de 1 kişi çıkıyor! Üniversite bu kadro ilanını düzeltmeli
25 Nisan 2021 20:28
|Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi
25 Nisan 2021 16:21
|Aile Bakanlığı: Koruma altındaki çocuklar da eşit haklara sahip
25 Nisan 2021 14:59
|TÜİK 95 yaşında
25 Nisan 2021 14:50
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
25 Nisan 2021 13:33
|165 şiddet yanlısı kocaya, Ankara'dan elektronik takip
25 Nisan 2021 13:27