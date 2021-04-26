Diyarbakır'da terör soruşturması: HDP'li yöneticiler dahil 11 gözaltı

MEMUR, TELEFONLA DİSİPLİN SORUŞTURMASINA ÇAĞRILABİLİR Mİ? Danıştay 8. Dairesi "İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, davacının göreve gelmediğinin tespit edildiği aynı günde bu fiil sebebiyle ifadeye çağrılmasına rağmen gelmediği yönünde tutanak tutulmuş ise de; bahsi geçen telefonla çağrı ve tutanağın, disiplin soruşturması kapsamında savunma istemi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır." gerekçesiyle verilen disiplin cezasını iptal etti.