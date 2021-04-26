TCMB, Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısının değiştirildiğini duyurdu
|26 Nisan 2021 10:27
|+Aa- Yazdır
TCMB'den yapılan duyuruda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısında değişiklik yapıldığı bildirildi.
Duyuruda, TCMB tarafından, Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı'na tam uyumlu olarak uygulanan Yatırım Anketi'nin yapısının, söz konusu programda yapılan güncellemeye uyum çalışmaları kapsamında değiştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasındaki Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri başlıklarından erişilebilmektedir. Söz konusu değişiklik kapsamında Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin seriler yeni yönteme uygun olarak, geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanmış ve 2009 Bahar döneminden itibaren revize edilmiştir. Revize edilmiş verilere Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasından erişilebilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Orta Anadolu şivesindeki 'noriyon' gazoz markası oldu
26 Nisan 2021 11:46
|Emtia fiyatları geçen hafta hızlı yükseliş kaydetti
26 Nisan 2021 11:30
|Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı
26 Nisan 2021 11:27
|'1 trilyon 86 milyar TL olan yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu'
26 Nisan 2021 10:44
|Bankalara ilk çeyrekte 3,5 milyon çek ibraz edildi
26 Nisan 2021 10:27
|THK'den gençlere 'Gökyüzü sevdanızı ertelemeyin' çağrısı
25 Nisan 2021 22:25
|İş Bankası GM: El birliği ile fırtınalı dönemi aşmalıyız
25 Nisan 2021 19:09
|Bitcoin'de düşüş devam ediyor
25 Nisan 2021 18:43
|Kredi kartı kullanımı Mart'ta arttı
24 Nisan 2021 19:00
|Kripto parada bir şok daha! Sitesine erişilemiyor
24 Nisan 2021 18:07