1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,11

Barajlardaki toplam su miktarı 704,62 milyon metreküp oldu- Mevcut barajlar dışında Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne 254,59 milyon metreküp su alındı
 26 Nisan 2021 10:36
+Aa- Yazdır
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,11

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bu seviyelerde seyrini sürdürüyor. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 81,11 olarak ölçülürken, son iki haftada yaşanan artış yüzde 0,83 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 49,22, Terkos'ta yüzde 78,78, Sazlıdere'de yüzde 43,31, Alibey'de yüzde 66,26, Büyükçekmece'de yüzde 77,16, Ömerli'de yüzde 95,79, Darlık'ta yüzde 97,52, Elmalı'da yüzde 95,31, Kazandere'de yüzde 76,90 ve Pabuçdere'de yüzde 76,78 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 704,62 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 420,35 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 677 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 254,59 milyon metreküp su alındı.

- Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,61, 2007'de yüzde 50,67, 2008'de yüzde 42,89, 2009'da yüzde 97,21, 2010'da yüzde 97,89, 2011'de yüzde 97,23, 2012'de yüzde 95,16, 2013'te yüzde 91,73, 2014'te yüzde 30,91, 2015'te yüzde 95,95, 2016'da yüzde 84,72, 2017'de yüzde 87,44, 2018'de yüzde 89,60, 2019'da yüzde 91,72, 2020'de ise yüzde 69,07 olarak gerçekleşmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en genç pilotu, gözünü 'en genç kaptan pilot' olmaya dikti
26 Nisan 2021 11:50		 Ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerekiyor
26 Nisan 2021 11:42
Mars'tan yeni görüntüler
26 Nisan 2021 11:40		 Koronavirüs kalkanı Initus-V ilk kez ameliyathane ortamında denendi
26 Nisan 2021 11:16
İstanbul depremi için büyük hazırlık
26 Nisan 2021 11:04		 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
26 Nisan 2021 10:42
Ramazanı migren ağrısı yaşamadan geçirmek doğru gıdalarla mümkün
26 Nisan 2021 10:05		 Gönüllü bağışçı sayısı 709 bin
26 Nisan 2021 08:26
37 başlıkta kamu personel sistemimizin temel sorunları
26 Nisan 2021 08:08		 Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü
26 Nisan 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Türkiye'nin en genç pilotu, gözünü 'en genç kaptan pilot' olmaya dikti11:48 - Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 astsubay gözaltına alındı11:46 - Adalet Bakanlığından 'Hukuksal Açıdan Soykırım Yalanlar-Gerçekler' paylaşımı11:46 - Orta Anadolu şivesindeki 'noriyon' gazoz markası oldu11:42 - Ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerekiyor11:40 - Mars'tan yeni görüntüler
11:36 - BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak11:30 - Emtia fiyatları geçen hafta hızlı yükseliş kaydetti11:27 - Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı11:24 - Erdoğan, Biden görüşmesinde 'soykırım' iftirasına çok net cevap verdi11:18 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe mesulü'nün eylemleri gerekçeli kararda11:17 - İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor
11:16 - Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor11:16 - Koronavirüs kalkanı Initus-V ilk kez ameliyathane ortamında denendi11:06 - Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü11:04 - İstanbul depremi için büyük hazırlık10:56 - Akar'dan 'Biden'ın kullandığı 'soykırım' ifadesi' hakkında açıklama
10:53 - Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Dolar rekora doğru yükselişte
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
Emekli General ters kelepçeyi görünce kaçmaya karar vermiş
Nedim Şener'den iddia: Biden'ın hedefi Erdoğan'ı devirmek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulları kapaçıyoruz 2
piyiz 1
faş etmek 1
evlilik üzerine edilen sözler 6
yerli aşı 2
su arıtma cihazı 4
noktalama işaretlerinden bihaber olan yazar 2
tarih 2
toplumsal norm 1
kaydırma yapmak 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam