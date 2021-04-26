'1 trilyon 86 milyar TL olan yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden yatırımlara ilişkin, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak." dedi.
|26 Nisan 2021 10:44
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile Bakanlık arasında düzenlenen "Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Bakan Karaismailoğlu, "Toplam 1 trilyon 86 milyarTL olarak gerçekleşen yatırımlarımızın GSYH'ye 395 milyar dolar etkisi oldu. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşacak." açıklamasında bulundu.
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