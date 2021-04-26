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Nedim Şener'den iddia: Biden'ın hedefi Erdoğan'ı devirmek

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ABD Başkanı Biden'ın 'sözde soykırım' açıklamasının perde arkasını yazdı.
 26 Nisan 2021 10:48
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Nedim Şener'den iddia: Biden'ın hedefi Erdoğan'ı devirmek

Nedim Şener bugün kaleme aldığı, 'Biden'ın planı' başlıklı yazısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak Biden'ın Ocak 2020'de New York Times'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Biden, hedefinin Erdoğan'ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor. Bu sözlerle ilgili o tarihte yaptığım yorum, 'Biden darbe ile yapamadığını tamamlamaya geliyor' şeklindeydi. Hala da aynı görüşteyim. Ama bu kez dediği gibi, darbe ile değil seçim süreciyle; kullanılacağı alet de 'muhalefet'" dedi.

Şener, yazısında "Biden tam da dediğini yapıyor aslında, git gide yükselteceği gerginlikle Türkiye içinde kutuplaşmayı ve çatışmayı artırmayı amaçlıyor. Umudu, destekleyeceğini söylediği muhalefette. O yüzden birileri S-400 alımına hemen karşı çıkıyorlar, Libya tezkeresine hayır oyu veriyor, Türkiye'nin dış politikada haklılığından değil yalnızlaştığından söz edip sürekli hatalı olanın sadece Türkiye olduğunu söyleyip duruyorlar. Amerika'nın ve Avrupa'nın duymaktan hoşlanacağı şeyler söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Şener, "Biden yönetiminin hedefinin baskılarla Türkiye içinde siyasi ve toplumsal çatışmayı olabildiğince artırmak" olduğunu savunarak yazısına şöyle devam etti:

"'Erdoğan bedel ödemeli ama bu kez darbe değil, muhalefetle' derken kastettiği tam da bu. Kendisine biat eden, istediğini yapan bir yönetim istiyor aslında.

Dolayısıyla soykırım yalanından sonra ABD yönetiminden baskıyı artırmak için doğrudan ya da dolaylı biçimde özellikle ekonomiye hedef alan saldırılar beklenmeli.

Ama artık o günlerin Türkiye'si yok. 15 Temmuz'a canıyla direnmiş bir millet var. Darbeyi 251 şehit ve binlerce gaziyle savuşturan Türk milleti, ABD'nin bu planını da dayanışmasıyla bozacaktır.

Bugünler de geçecek, geriye Türkiye'nin haklılığı, sözde soykırım yalanına destek olan terörist destekçisi HDP'nin ve işbirlikçilerinin yazıp söyledikleri kalacaktır."
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