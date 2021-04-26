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Hayrabolu Belediyesinden 'çocuk işçi çalıştırıldığı' iddiasına yalanlama:

"Bu tür paylaşımlarla sosyal medyada vatandaşlarımızı meşgul ettikleri için gerçekten siyasi parti adına üzülüyorum"
 26 Nisan 2021 10:52
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Hayrabolu Belediyesinden 'çocuk işçi çalıştırıldığı' iddiasına yalanlama:

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, "Belediyenin çocuk işçi çalıştırdığına" ilişkin paylaşım ve haberlerin aslının olmadığını belirterek, paylaşım yapanları kınadığını bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'daki denetimleri sırasında belediyeye ait yol yapım çalışmasında taşeron firmada çalışan babasını ziyarete gelen bir çocukla sohbet ettiğini, ona çeşitli hediyeler verdiğini ifade etti.

Bu sırada çocuğun, babasının eldivenleriyle poz verdiğini dile getiren İnan, "Burada 6 yaşında çocuğun, çocuk işçisi olamayacağına çocukların bile aklı erer. Bu tür paylaşımlarla sosyal medyada vatandaşlarımızı meşgul ettikleri için gerçekten siyasi parti adına üzülüyorum. Velisinin izni olmadan bu yaşta bir çocuğun siyasete alet edilmesini kınıyorum. Çocuğun babasının mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu, çocuğun gözünde baba mesleğinin ve emeğin değerli olduğunu vurgulamak amacıyla fotoğraf verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çocuğun babasının da bu duruma çok üzüldüğünü aktaran İnan, babanın durumu şu sözlerle kınadığını kaydetti:

"Çocuğun babası Tahir Demir de 'Bugüne kadar çocuğumu hiç bir zaman yanımda çalıştırmadım. Ben çocuğumu o gün bir saatliğine yanımda getirdim. Benim nasıl ekmek parasını kazandığımı görmesini istedim. Bu esnada Belediye Başkanımız Dr. Osman İnan ziyaretimize geldi. Başkan bey oğlumun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, top ve Türk bayrağı hediye etti. Durum bundan ibaret. Hayrabolu'da bir siyasi parti tarafından sosyal medyada asılsızca yapılan bu paylaşımı kınıyorum. Hiç kimsenin bizi rencide etmesine hakkı yok?' dedi."

Anadolu Ajansı
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