1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti

İletişim Başkanı Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam
 26 Nisan 2021 10:53
+Aa- Yazdır
Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6-8 Ekim olaylarının faillerinin bugün hakim karşısına çıktıklarını hatırlatarak, "Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul'da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir." dedi.

Altun açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

Biden'ın açıklamaları

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir." şeklinde yorumladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığından 'Hukuksal Açıdan Soykırım Yalanlar-Gerçekler' paylaşımı
26 Nisan 2021 11:46		 Erdoğan, Biden görüşmesinde 'soykırım' iftirasına çok net cevap verdi
26 Nisan 2021 11:24
Akar'dan 'Biden'ın kullandığı 'soykırım' ifadesi' hakkında açıklama
26 Nisan 2021 10:56		 Nedim Şener'den iddia: Biden'ın hedefi Erdoğan'ı devirmek
26 Nisan 2021 10:48
'CHP Genel Merkezi, İmamoğlu'ndan rahatsız'
26 Nisan 2021 09:11		 ABD'ye misilleme hazırlığı! AK Parti tarafından gündeme alındı
26 Nisan 2021 09:07
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
26 Nisan 2021 08:55		 CHP'den 'rakip analizi' çalışması
26 Nisan 2021 08:03
İncirlik 46 yıl sonra yine gündemde
26 Nisan 2021 07:57		 Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
26 Nisan 2021 01:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Türkiye'nin en genç pilotu, gözünü 'en genç kaptan pilot' olmaya dikti11:48 - Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 astsubay gözaltına alındı11:46 - Adalet Bakanlığından 'Hukuksal Açıdan Soykırım Yalanlar-Gerçekler' paylaşımı11:46 - Orta Anadolu şivesindeki 'noriyon' gazoz markası oldu11:42 - Ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerekiyor11:40 - Mars'tan yeni görüntüler
11:36 - BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak11:30 - Emtia fiyatları geçen hafta hızlı yükseliş kaydetti11:27 - Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı11:24 - Erdoğan, Biden görüşmesinde 'soykırım' iftirasına çok net cevap verdi11:18 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe mesulü'nün eylemleri gerekçeli kararda11:17 - İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor
11:16 - Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor11:16 - Koronavirüs kalkanı Initus-V ilk kez ameliyathane ortamında denendi11:06 - Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü11:04 - İstanbul depremi için büyük hazırlık10:56 - Akar'dan 'Biden'ın kullandığı 'soykırım' ifadesi' hakkında açıklama
10:53 - Altun'dan '6-8 Ekim olayları' açıklaması: Katiller için hesap vakti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Dolar rekora doğru yükselişte
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
Emekli General ters kelepçeyi görünce kaçmaya karar vermiş
Nedim Şener'den iddia: Biden'ın hedefi Erdoğan'ı devirmek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıcı 3
dilin kemiği yok 4
gözü gibi bakmak 2
Kripto para 6
ferrule 2
iftarda kıymalı pide 1
her entry yi beğenen yazar 3
ezberlediğimiz en saçma şeyler 2
dolar 2
vaka i adiye 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam