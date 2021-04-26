İstanbul depremi için büyük hazırlık
İstanbul için deprem eylem planı hazırlandı. Marmara'da bekleyen gemiler, tahliye için hazırlanan şehirler.
|26 Nisan 2021 11:04
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İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.
Plana göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor.
Marmara'da bekleyen gemiler, tahliye için hazırlanan şehirler. İlk kez ortaya çıkan detaylar...TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021
16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı. Büyük hazırlığa dair tüm detaylar ilk kez TRT Haberde. https://t.co/qsU0eOBFjg
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