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İstanbul depremi için büyük hazırlık

İstanbul için deprem eylem planı hazırlandı. Marmara'da bekleyen gemiler, tahliye için hazırlanan şehirler.
 26 Nisan 2021 11:04
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İstanbul depremi için büyük hazırlık

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.

Plana göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor.
TRT
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