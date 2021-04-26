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Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım:- "Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermeni nüfusu 1 milyon 290 bin civarı. Sevk edilmesi düşünülen nüfus 900 bin civarında, sevke tabi tutulan nüfus ise 500 bin civarında. Nasıl 1,5 milyon Ermeni ölmüş olabilir? Gerçek dışı iddialar"
 26 Nisan 2021 12:59
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Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımlarına göre 1 milyon 290 bin Ermeni yaşadığını belirterek, "1,5 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü" iddiasının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Doç. Dr. Yıldırım, çevrim içi düzenlenen panelde ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yıldırım, Ermeni ve Batılı devletlerin iddialarının arşiv belgeleriyle yalandığını vurguladı.

İddiaların tamamen siyasi olduğuna ve tarihi gerçeklerle bağdaşmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermeni nüfusu son sayımlarda 1 milyon 290 bin civarı. Zaten bu nüfusun bir kısmı Sevk ve İskan Kanunu'na tabi değil. İstanbul Ermenileri, Protestan ve Katolik Ermenilerin çok büyük bir bölümü sevke tabi değiller. Sevk edilmesi düşünülen nüfus 900 bin civarında, sevke tabi tutulan nüfus ise 500 bin civarında. Nasıl 1,5 milyon Ermeni ölmüş olabilir? Gerçek dışı iddialar." diye konuştu.

Yıldırım, 24 Nisan 1915 tarihinin Osmanlı Devleti'nin iç güvenliğini korumak amacıyla İtilaf Devletleri ile iş birliği yapan Ermeni komitalarına karşı gözaltı ve tutuklama yaptığı tarih olduğunu dile getirdi.

Sevk ve İskan Kanunu'nun daha sonra uygulandığını hatırlatan Yıldırım şunları kaydetti:

"24 Nisan 1915'te daha önce defalarca uyarılan Ermeni komitalarının bu uyarılara kulak asmadıkları ve İtilaf Devletleri ile iş birliği yapmaya devam ettikleri için göz altına alındıkları tarihtir. Sadece 235 Ermeni tutuklanmıştır. Osmanlı Devleti'nin nisan ayında bu harekete geçmesinin nedeni Ermeni ve Rusların Van'ı ele geçirmesi ve orada 20 bin Müslümanı öldürmesinden kaynaklıdır. Onun üzerine devlet önlem almak zorunda.

Sevk sırasında hiçbir olayın yaşanmadığını zaten kimse iddia etmiyor. Burada Ermeni komitacılar birçok katliam yapıyorlar. Onlara karşı da Müslüman halkın tepkileri var. Yani tam bir mukatele durumu var. O dönemde o bölgedeki eşkıyalarla da yaşananlar var. Ama hiçbir şekilde Osmanlı askerlerinin Ermenilere karşı toplu halde yaptığı bir şey yok. Hatta Osmanlı Devleti 1916 yılında yaşanan olaylardan 1673 kişiyi suçlu buluyor. Osmanlı Devleti'nin Ermenileri yok etmek gibi bir planı olsa sevk sırasında 'Görevlerini ihmal ettiler' diye kendi insanına ceza verir mi?"
Anadolu Ajansı
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