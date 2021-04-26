Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
|26 Nisan 2021 11:16
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 477,9 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 479,9 liradan tamamladı.
Gram altın, bugün 485 lirayla Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 477,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.778 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin küresel bazda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırmasıyla altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.
Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Rusya gerilimi ve Ukrayna'daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Borsa haftaya düşüşle başladı
26 Nisan 2021 09:59
|Dolar rekora doğru yükselişte
26 Nisan 2021 09:34
|Dolar/TL paritesi, Asya piyasalarında 8,43'ten açıldı
25 Nisan 2021 23:26
|Düştükçe düşüyor! 9 günde 133 bin lira kaybettirdi
25 Nisan 2021 13:00
|Kavcıoğlu: Rezervlerin yapısı değişti, Türkiye'nin 120 ton olan altını bugün 720 ton
23 Nisan 2021 22:11
|MASAK'dan Vebitcoin'e inceleme: Hesaplarına bloke konuldu
23 Nisan 2021 21:45
|Dolar günü 8,31 TL'den tamamladı
22 Nisan 2021 17:48
|Çeyrek altın 770 TL'yi geçti
22 Nisan 2021 17:36
|Merkez Bankası rezervleri 220 milyon dolar arttı
22 Nisan 2021 14:51
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Nisan 2021 13:20