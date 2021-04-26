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İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor

Projede, imam hatip okullarındaki öğretmenlere inovasyon, STEM, robotik alanında mesleki gelişim eğitimi sağlanacak, öğrencilere ise kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazandırılacak- Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz:- "Her ilden öğretmenlerin katılımıyla 3 hafta sürecek eğitici eğitimleriyle projeyi başlatıyoruz"
 26 Nisan 2021 11:17
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İmam hatiplerde 'inovasyon, kodlama ve tasarım' odaklı proje başlıyor

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan HİSAR (imam hatip, inovasyon, STEM, atölye, robotik) adlı proje ile imam hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, STEM, robotik alanında mesleki gelişim eğitimi verilecek; öğrencilere de kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazandırılacak.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacını "Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek." olarak açıkladığını ifade etti.

Dijital becerilerin gelişmesi için içerik üretilmesi ve öğretmen eğitiminin bu amacın gerçekleşebilmesi için belirlenen ana hedeflerden birini oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda öğrencilerle birlikte bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak kodlama ve 3D tasarım etkinliklerinin yürütülmesi ve öğretmenlere disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimlerin verilmesi faaliyetleri önem arz ediyor. Bu bağlamda imam hatip okullarındaki öğretmenlere yönelik inovasyon, STEM, robotik alanında eğitim vermek, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek, öğrencilere kodlama ve tasarım odaklı düşünme becerileri kazandırmak, yenilikçi fikirler geliştirme süreci ve disiplinler arası çalışmalar ile geleceğin mesleklerine hazırlamak, böylece topluma değer katan ve gelişen çağa uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amacıyla HİSAR (İmam Hatip, inovasyon, STEM, atölye, robotik) adlı projemizi hayata geçiriyoruz."

Nazif Yılmaz, her ilden öğretmenlerin katılımıyla 3 hafta sürecek eğitici eğitimleri ile projeyi başlatacaklarını vurgulayarak, imam hatip okullarında görev yapan 240 bilişim teknolojileri öğretmenine verilecek eğitimlerle projeyi yaygınlaştıracaklarını söyledi.

HİSAR Projesi eğitici eğitimi için başvurular, "http://meb.ai/ftMzr4" adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı
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