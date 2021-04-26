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BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak

BİM marketler zincirinin 23 Nisan Cuma günü 349 liradan satışa sunduğu Simfer marka elektrikli fırının tanıtımındaki özellikleri taşımadığı ortaya çıktı. Özür dileyen BİM fırınları toplatıyor.
 26 Nisan 2021 11:36
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BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak

BİM'in internet sitesinde fiyatı 349 TL olarak açıklanan ve 23 Nisan tarihinde tüm mağazalarda satışa sunulan Simfer Marka fırın toplatılıyor.

Çok sayıda satılan fırınlardan alanlar internetteki ve paket üzerindeki özelliklerin fırında bulunmadığını, kutu üzerinde "M4242 Turbo" model yazıldığı halde içerisinden çıkan fırının "M4298" model olduğunu tespit etti. Ayrıca Simfer marka fırının "özellikleri" açıklamasında turbo fan ve ışıklandırma seçenekleri bulunmasına rağmen bu özelliklerin mevcut fırında bulunmadığı görüldü. Çok sayıda kişi konu hakkında şikayette bulundu.

BİM TOPLATMA KARARI ALIP ÖZÜR DİLEDİ

Şikayetler üzerine BİM'den yapılan açıklamada fırınları toplatma kararı alındığı belirtildi ve özür dilendi. Açıklamada, ''23 Nisan 2021 Cuma günü mağazalarımızda satışa sunduğumuz Simfer markalı midi fırının afişte yer alan ürün özellikleriyle uyuşmaması nedeniyle satılan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ürünü satın alan müşterilerimizin en yakın BİM mağazasına iade etmelerini bekler, yapılan hatadan dolayı özür dileriz'' denildi.
Memurlar.Net
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