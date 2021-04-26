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Orta Anadolu şivesindeki 'noriyon' gazoz markası oldu

Gazoz firmasının genel müdürü Sami Paşaoğlu:- "Noriyon bizim bölgemizde hatır sorma anlamında kullanılır. Esasında sihirli bir kelimedir, noriyon dediğinde karşı tarafa değer verildiği anlaşılır. 'Soğuk iç gadasını aldığım' sloganıyla çıktık"- Ürünün satış pazarlama sorumlusu Tunar Çalışkan:- "İlk etapta yadırgayanlar oldu ama sonrasında bizim de beklediğimizin üzerinde bir heyecanla karşılaştık, yadırgama takdire dönüştü"
 26 Nisan 2021 11:46
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Orta Anadolu şivesindeki 'noriyon' gazoz markası oldu

- Orta Anadolu'da yöresel şivede hal hatır sormak için kullanılan "noriyon" kelimesi, Nevşehir'deki yerel bir firma tarafından "soğuk iç gadasını aldığım" sloganıyla gazoz markasına dönüştürüldü.

Kentte gıda toptancısı bir firma tarafından 2013 yılında isim tescili yapılan "noriyon", gazoz markası olarak şubat ayından itibaren tüketiciye ulaştırılmaya başlandı.

Orta Anadolu'da "noriyon"un yanı sıra "nörüyon" da hal hatır sormak için yaygın olarak kullanılıyor.

Noriyon gazozunu üretip dağıtımını yapan Paşaoğlu Limited Şirketi Genel Müdürü Sami Paşaoğlu, AA muhabirine, halk arasında kabul gören bu markanın kendilerine yeni ufuklar açtığını, ilerleyen süreçte yöresel şivedeki farklı kelimeleri de markalaştıracaklarını söyledi.

Orta Anadolu illerinin yanı sıra Azerbaycan'dan da gazoz siparişi aldıklarını belirten Paşaoğlu, "Şu anda Nevşehir başta olmak üzere Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta aktif satışlarımız devam ediyor. Yakın zamanda tüm ülkeye yayılmayı, yıl sonunda da yurt dışına açılmayı planlıyoruz." dedi.

- "Yadırgama takdire dönüştü"

Marka adının, ilk duyurduklarında şaşkınlık yarattığını ancak alışılmışın dışındaki bu ismin kabul gördüğünü anlatan Paşaoğlu, şunları kaydetti:

"Noriyon bizim bölgemizde hatır sorma anlamında kullanılır. Esasında sihirli bir kelimedir, noriyon dediğinde karşı tarafa değer verildiği anlaşılır. 'Soğuk iç gadasını aldığım' sloganıyla çıktık. 'Gadasını almak' demek derdine ortak olayım anlamına gelir. Orta Anadolu'nun yanı sıra Azerbaycan'da da kullanılır. Bizim de günlük hayatımızda kullandığımız kelimeyi slogan olarak markamıza kattık. Gurbetçilerimizden talep geliyor. Noriyon'un yanı sıra farklı isimleri tescil ettirdik. Yöresel kelimeleri markalaştırmak istiyoruz."

Ürünün satış pazarlama sorumlusu Tunar Çalışkan da "Bu marka yeni tip koronavirüsle mücadelede insanların moraline olumlu katkı sundu. Hayata neşe, renk ve mizah kattı. Halkımız bunu çok sahiplendi, uzun soluklu olacağını düşünüyoruz. İlk etapta yadırgayanlar oldu ama sonrasında bizim de beklediğimizin üzerinde bir heyecanla karşılaştık, yadırgama takdire dönüştü." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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