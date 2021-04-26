Koronavirüs kalkanı Initus-V ilk kez ameliyathane ortamında denendi
|26 Nisan 2021 11:16
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Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Innoway RG ekibi ve Vestel Beyaz Eşya iş birliğiyle geliştirilen, koronavirüs (Kovid-19) dahil tüm mikropları ortadan kaldırmayı amaçlayan Far UVC lamba ve UVC koruyucu tekstil kombinasyonlu Initus V sistemi çok merkezli klinik çalışma kapsamında dünyada ilk defa bir ameliyat sırasında İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibi tarafından denendi.
Sistem bugüne kadar insanlı ortamda kullanılamayan UVC ışınlarını, Far-UVC olarak adlandırılan filtrelenmiş özel bir dalga boyu kullanarak insanlı ortamda kullanılabilir hale getiriyor.
Anjiyografi, Beyin Cerrahisi, Yoğun Bakım, Acil Servis ve diğer ameliyatlarda çok merkezli olarak çalışmaları devam eden sistemin sonuçları olumlu olursa, Initus-V hastanelerde kullanım için hazır olacak.
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