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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|26 Nisan 2021 12:03
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Alınan bilgiye göre, kırsal Nefsidoğalı Mahallesi'nde Deniz Bedel, DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında ikiz kardeşiyle oynarken gözden kayboldu.
Kardeşinin haber vermesi üzerine yakınları tarafından sudan çıkarılan Bedel, 112 Acil Servis ekibince Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bedel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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