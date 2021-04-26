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3 hafta sokağa çıkma yasağı, AVM'ler ve okullar kapanıyor

TÜRKİYE'de tüm gözler saat 15:30'da başlayacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Vaka sayılarının 38 binlerde olması nedeniyle 3 haftalık tam kapanma gündemde. Reuters'a konuşan iki yetkili okul ve AVM'lerin kapanmasının gündemde olduğunu söyledi. Bir yetkili "Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Erdoğan verecektir" dedi.
 26 Nisan 2021 12:06
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3 hafta sokağa çıkma yasağı, AVM'ler ve okullar kapanıyor

Reuters'a bilgi veren iki yetkili, iki haftalık uygulamada vaka sayılarının 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştüğünü, dün itibariyle 38 bin 553 olduğunu, vefat sayılarının ise 300'ün üzerine çıktığını belirterek, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu

Konuyu değerlendiren bir yetkili, vaka ve vefat sayılarının şu anda kabul edilebilir sınırın oldukça üzerinde olduğunu ve bunun düşürülmesi için tam kapanmanın en makul seçenek olarak gözüktüğünü kaydederek, "60 binin üzerinde vaka sayıları oldu. Birkaç gündür düşüyor ama yeterli değil. Tam kapanma kabinenin gündeminde olacak ve bu seçenek uygulanmalı" dedi ve şöyle devam etti: "Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerekiyordu."

AVM'ler ve okullar da kapanacak, seyahat yasağı gelecek

"Tam kapanma ekonomi açısından en iyi seçenek değil belki ama hem kayıplar, hem sağlık sistemi hem de ekonomi açısından da mevcut tablo iyi değil. Tam kapanma elbette çok istenerek yapılacak bir şey değil ama ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma hayata geçebilir. Restoran ve cafeler halen kapalı ama bulaşı azaltmak için okullar, AVM'ler de kapanmak zorunda kalabilir. Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak. Bu süre de Ramazan Bayramı sonrasına kadar olmalı."

Turizm sezonunu tam kaçırmamak için...

Yetkili, hem vatandaşların korunması hem ekonomide çarkların daha sağlıklı dönmesi için bu adımın gerekli olabileceğini belirterek, "Vaka sayıları dünyada da göze batıyor. Ekonomideki duruma bağlı olarak döviz girişi açısından turizm kritik önemde. Rusya gibi bazı ülkelerden uçuşlar ve bazı iptaller oluyor. Turizm sezonunu tam kaçırmamak için de bu tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var

Tedbirlerin ve uygulamaların gevşemesiyle bir pik yaşandığını belirten aynı yetkili, kararlı bir uygulamayla Mayıs ve Haziran'ın çok daha iyi şartlarda geçebileceğinin altını çizdi. "Kabinede bu konu gündemde. Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecektir. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacaktır" diyen yetkili, alınan kararların Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bir başka yetkili de, vaka sayılarının beklendiği kadar düşmediğini ve inmesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek, aşılamanın sürdüğünü ama yeni tedbirlerin gerekeceğini bildirdi. Halen Cuma akşam saat 19.00'dan Pazartesi sabah 05.00'e, hafta için akşam 19.00 ile sabah 05.00 arası sokak kısıtlamaları uygulanırken, restoranlar sadece paket servis verebiliyor. Ayrıca toplu taşımalarda yaş sınırlamaları da tedbirler arasında bulunuyor.

Ekonomi için tam kapanma iyi bir seçenek değil ama...

"Ekonominin devamı için tam kapanma en iyi seçenek değil. Daha sıkı uygulanmalı tedbirler ya da başka tedbirler de gündem gelmeli. Ama çare olacaksa tam kapanmaya da razı olmamız gerekir. Ama üretim tarafı zarar görmeden yapılmalı bu" diyen aynı yetkili, "Okul ve AVM'lerin kapatılması bulaş riski açısından akla yatkın gözüküyor. Tamamen online devam edebilir eğitim. Cafe ve restoranlarda durum aynı şekilde devam eder. Elbette esnaf açısından ciddi bir sorun" diye konuştu.

Yetkililer, kabine toplantısında ayrıca ABD Başkanı Biden tarafından 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesine yönelik açıklaması da değerlendirilecek. Erdoğan'ın kabine sonrası bu konuda değerlendirme yapması bekleniyor.
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