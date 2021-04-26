Emniyet, Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapacak

Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak. Sınavda yeterlilik göstererek başarılı olan ve yapılacak başarı sıralamasındaki belirlenen sayıda Amir ve polis memuru personele eğitim vermek üzere Kurbağa adam temel eğitim kursu düzenlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğü makamı ile uygun görülmüştür.

Şartlara haiz olan personelin alacağı doktor raporunu çalıştığı birime teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca personel hakkında çalıştığı birim amirinin görüşü alınacaktır.

2021 yılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı için istenen şartlar şu şekildedir;

1. Emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak

2. Asaleti tasdik edilmiş olmak

3. 30 yaşından gün almamış olmak (31.12.1991 sonrası doğmuş olmak)

4. Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

5. Sağlık açısından havuz/deniz ve kara sporları sınavlarına girmeye bir engeli bulunmadığını doktor raporu ile belgelemek

6. Polis memuru,Başpolis memuru,Komiser Yardımcısı veya Komiser rütbesinde olmak

7. Başvurunun yapılacağı tarih itibariyle daire başkanlığınca belirlenecek diğer şartlara sahip olmak (Yüzme biliyor olmak,Birim amirince talebin uygun görülmesi)

