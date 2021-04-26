1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu

Av yasağının başlaması nedeniyle büyük tekneler ava çıkamayınca tezgahları doldurmak küçük teknelerle açılan balıkçılara kaldı.
 26 Nisan 2021 12:23
+Aa- Yazdır
Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu

İstavrit, çipura gibi balıkların da yer aldığı tezgahta kilogramı 50 liradan satılan menekşe balığı en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu mevsimde daha çok hafif balıkları tükettiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, şu sıralar balıkçıların ağlarına menekşe balığı takıldığını ifade ederek, "Deniz salyası nedeniyle balık, sezonun ilk günlerine göre az. Bu mevsimde tutulan menekşe hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Vatandaşlarımız 'sezon bitti tezgahlarda taze balık olmaz' diye düşünmesin. Tezgahlarda her zaman taze balık olmaya devam edecektir. " diye konuştu.

Balıkçı Bekir Erol da küçük tekne balıkçılarının avladığı balıkların tezgahlarda günlük olarak satıldığını dile getirdi.

Erol, ramazan ayında hafif olması nedeniyle menekşenin rağbet gördüğünü belirterek, "Menekşe ister ızgarada ister fırında gayet lezzetli tüketilebiliyor. Menekşenin yanında çipura ve levrek de tercih ediliyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
26 Nisan 2021 11:36		 Eski Bakan Pekcan'ın şirketi devletten destek de almış
25 Nisan 2021 10:30
Kripto paranın sicili kabarık
24 Nisan 2021 23:59		 Uyduların kredi ödemeleri bu yıl başlayacak
24 Nisan 2021 15:24
Teknoloji mağazası Bimeks'in iflasına karar verildi
24 Nisan 2021 15:11		 'Kop Tüneli Projemizi 2023 yılı itibarıyla hizmete sunacağız'
24 Nisan 2021 14:02
Ar-Ge çalışmalarıyla yerli muzda üretim de tüketim de artıyor
24 Nisan 2021 11:13		 Vatandaş ucuz yağ tüketecek
24 Nisan 2021 09:15
Kruvaziyer turizmi rakip ülke kıskacında
24 Nisan 2021 09:13		 Hurmanın her geçen gün tüketimi artıyor
24 Nisan 2021 08:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak14:05 - İşçiler yarım zamanlı çalışabiliyor, memurlar bekliyor13:56 - Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da13:45 - CHP Genel Sekreteri Böke, testinin pozitif çıktığını duyurdu13:42 - 3 çocuk babası radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü13:37 - Yeni araştırma: Diş eti iltihabı, koronadan ölme riskini artırıyor
13:33 - İstanbul mezarlarının kötü kaderi: Altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor13:28 - Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Samsun'da toprağa verildi13:26 - Tiyatro oyuncusu iş ilanı için gitti, cinsel saldırıya uğradı13:17 - Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor13:16 - Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı13:13 - Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı
13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - 50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü13:04 - Survivor'da popüler oldu, yeniden yeşil sahalarda12:59 - Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor12:59 - Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız
12:57 - Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Dolar gün ortasında düşüşe geçti
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masai mara 2
piyiz 1
hürkuş 3
tilkinin 40 hikayesi var kırkı da tavuk üzerine 3
26 nisan 2017 9103 polisin açığa alınması 1
flütü yıkamak 2
formül 4
mide gurultusu 1
süper ay 2
lüks 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam