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Şırnak'ta PKK ve operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
 26 Nisan 2021 12:29
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Şırnak'ta PKK ve operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Nisan'da kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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