Şırnak'ta PKK ve operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
|26 Nisan 2021 12:29
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Nisan'da kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sokağa çıkma cezasına iptal kararı
06 Ocak 2021 13:54
|Kargo şirketi kamyonetiyle drift attı, kameralara yakalandı
27 Eylül 2020 17:42
|Tamir edilen telefonun bataryası böyle patladı
06 Eylül 2020 17:13
|Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
23 Haziran 2020 22:44
|Hangi ülkenin ulusal bayrağında hilal amblemi yoktur?
24 Mayıs 2020 21:54
|501 kilo kaldıran ünlü oyuncu rekor kırdı
03 Mayıs 2020 19:32
|Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?
29 Nisan 2020 23:43
|Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Başka bir gezegenden hacca nasıl gidilecek?
26 Nisan 2020 18:41
|İç hastalıkları uzmanından cevap: Demir döküm tencerenin demir eksikliğine faydası yok
25 Nisan 2020 20:53
|Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
25 Nisan 2020 17:14