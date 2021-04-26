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Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı

Reuters'ın haberine göre, Viscoran İlaç ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için anlaştı
 26 Nisan 2021 12:46
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.

Viscoran İlaç'tan yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için iş birliği yapmaya karar verdiği belirtildi.

Şirketin, Sputnik V aşısının yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğü ve gelecek aylarda ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, "Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel ilaç üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sputnik V'nin, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği bildirildi. 5 Aralık 2020 ila 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre, aşının yüzde 97,6 etkinlik gösterdiği belirtilen açıklamada, "Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır. Böylece her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır." denildi.

- "Güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Üst Yöneticisi (CEO) Kirill Dmitriev, Viscoran İlaç ile yapılan anlaşmanın, üretim kapasitelerini artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağladığını belirtti.

Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardıklarını bildiren Dmitriev, bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısının 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacağını vurguladı.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da "Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- Sputnik V aşısının avantajları

Açıklamada, Sputnik V aşısının avantajlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Sputnik V aşısı, soğuk algınlığına neden olan ve binlerce yıldır var olan kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörleri platformuna dayanmaktadır. Sputnik V, aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanır ve böylece her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlar. 20 yıldan uzun süredir yapılan 250'den fazla klinik çalışma ile adenoviral aşıların güvenliği ve etkinliğinin yanı sıra bunların uzun vadeli olumsuz etkilerinin olmadığı kanıtlanmıştır. Sputnik V'nin neden olduğu ciddi bir alerji yoktur. Sputnik V'nin, +2+8C olan saklama sıcaklığı, ek bir soğuk zincir altyapısına yatırım yapmaya gerek kalmadan, geleneksel bir buzdolabında saklanabileceği anlamına gelir. Doz başına 10 dolardan düşük olan fiyatı, Sputnik V'yi dünya çapında uygun fiyatlı bir hale getirmektedir."
Anadolu Ajansı
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