Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi 2 astsubay ve bir uzman çavuş yakalandı
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 2 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
|26 Nisan 2021 12:52
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelileri 2 astsubayın ve uzman çavuşun yakalanması için çalışma başlattı.
Astsubaylar İ.S. A.A. ve uzman çavuş C.A. ikametlerinde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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