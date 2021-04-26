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Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız

Corona virüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Covid nedeniyle her gün bir taksiciyi kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan acil şekilde taksici esnafının aşılanmasını talep ediyoruz" dedi. Taksiciler de risk altında olduklarını belirterek, "Bir an önce aşı olmalıyız" dediler.
 26 Nisan 2021 12:59
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Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız

Dünyayı sarsan pandemiye rağmen İstanbul'da taksiciler günde 750 bin ile 1 milyon arasında yolcu taşıyor. Bu da taksicilerin en fazla etkilenen meslek gruplarından biri olmasına neden oluyor. Taksiciler, her gün bir meslektaşlarını corona virüs nedeniyle kaybettiklerini söyleyerek, bir an önce aşı olmak istiyor.

"YÜZDE 50'YE YAKIN İŞ KAYBIMIZ OLDU"

Sağlık çalışanlarından sonra en riskli meslek gruplarından birinin taksiciler olduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Pandemi sürecinde yüzde 50'ye yakın iş kaybımız oldu. Taksiciler olarak pandemi sürecinde çalışan en riskli meslek grupları arasındayız. Vatandaşları hastaneye biz taşıyoruz, hastaneden biz alıyoruz. Bu süreçte, aksiciler Esnaf Odası olarak bütün araçlarımızı haftada bir defa dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her aracımızda maske, dezenfektan ve kolonya var. Araçlarımıza maskesiz yolcu asla kabul etmiyoruz. Araçlarımıza üç kişiden fazla yolcu almıyoruz" dedi.

"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN AŞILANMASINI İSTİYORUZ"

İlk aşılanması gereken grupta taksi şoförlerinin olması gerektiğini öne süren Aksu, "Sağlık Bakanlığımızdan en acil şekilde taksici esnafımızın aşılanmasını istiyoruz. Hatta taksiciler için aşılanma konusunda biraz geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü taşıdığımız yolcunun pozitif olup olmadığını bilemiyoruz. Vatandaşa 'testini göster' deme gibi bir hakkımız yok. Onun için taksiciler olarak çok riskli bir ortamda hizmet veriyoruz. Araçlarımızın içi ise sosyal mesafe kurallarına çok uygun değil. Biz her yolcuyu taşımak zorundayız. 'Corona virüslü olduğunuz için yolcu alamıyoruz' diye bir lüksümüz yok" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA GÜNDE 750 BİN VEYA 1 MİLYON YOLCU TAŞIYORUZ"

İstanbul'da 17 bin 395 taksi olduğunu söyleyen Aksu, "Her gün bir taksici arkadaşımızı kaybediyoruz ve acilen aşı yapılmasını talep ediyoruz. Pandemiden önce yaklaşık resmi verilere göre 1 buçuk milyona yakın yolcu taşıyorduk. Bu süreçte işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Şu an günde yaklaşık 750 bin veya 1 milyon kişi arasında yolcu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER BİR GÜN TAKSİCİ ARKADAŞIMIZIN ÜZÜCÜ HABERİNİ ALIYORUZ"

Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan taksici Mustafa Aktürk, "Bilinçsiz müşteriler ,yasak olduğunu söylememize rağmen ön koltuğa oturmak için diretiyor. Her gün bir taksici arkadaşımızın üzücü haberini alıyoruz. Taksicilere bir an önce aşı sırası gelmeli. Sonuçta sabahtan akşama kadar insanlarla temas halindeyiz" dedi.

"ÖN KOLTUĞA BİNEMEZSİNİZ DEDİĞİMİZDE TARTIŞMA ÇIKIYOR"

Israrla ön koltuğu oturmak isteyen yolcular olduğunu söyleyen taksici Hüseyin Çakır, "Pandemi döneminde bizi en çok zorlayan korkularımız oldu. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. İnsanları yoldan ve hastanelerden alıyoruz. Yolcuları, corona virüslü bile olsa taşımak zorundayız. Israrla ön koltuğa binmek isteyen vatandaşlar oluyor. Biz taksiciler olarak almamaya çalışıyoruz. Ama zorla binenlere engel olamıyoruz. Engel olduğumuz zaman tartışma çıkıyor. Bir an önce aşı olmalıyız. Çünkü gerçekten risk altındayız. Her gün bir meslektaşımızı kaybediyoruz" diye konuştu.
DHA
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