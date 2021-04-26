1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü

Tokat'ta 50 yıllık çift tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla korona virüse yenik düştü.
 26 Nisan 2021 13:06
+Aa- Yazdır
50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü

Tokat'ta ikamet eden emekli Hamdi Hasgül (68) ile eşi Hamide (67) korona virüs semptomları göstermesi üzerine evlerinde izoleye alındı. Yaklaşık iki gün sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yaşlı çift Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk babası Hamdi Hasgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adam Sulusaray ilçesinde toprağa verildi. Üzücü olayın ardından yaklaşık 5 gün sonrada Hamide Hasgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaşlı kadının cenazesi hastane morgundan alınarak eşinin yanında toprağa verildi.

Kocası öldüğü gün yoğun bakıma alındı

Korona virüs hastalığı nedeni ile anne ve babasını 5 gün ara ile kaybeden Eğitimci Şair ve Yazar Mahmut Hasgül, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Hasgül, babasının bazı rahatsızlıkları olması nedeni ile sürekli hastaneye gitmesi nedeniyle virüsü hastaneden kaptığını tahmin ettiklerini söyledi. Babasının hastalandıktan 2 gün sonra hastaneye kaldırıldığını belirten Hasgül, "Birkaç gün serviste yattıktan sonra yoğun bakıma girdi, babamı kaybettik. Babamı kaybettiğimiz gün annem yoğun bakıma girdi. Annem 5 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Yoğun bakımda birkaç defa kalbi durdu. Doktorlar sağ olsun çok ilgilendiler. Diyalizde kanını temizlemeye çalıştılar. Gece kalbi durduktan sonra döndürülemedi" dedi.

"Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi"

Hasgül, yaklaşık 50 yıllık evli olan anne ve babasını birbirini çok sevdiğini belirterek, "Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi. Burada da bir birlerinden ayrılmadılar. Öbür dünyaya da beraber intikal ettiler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul mezarlarının kötü kaderi: Altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor
26 Nisan 2021 13:33		 Köyüne dönen emekli memur tavuk çiftliği kurdu
25 Nisan 2021 22:27
'Turizmin başkenti' açık hava müzeleriyle göz kamaştırıyor
25 Nisan 2021 19:07		 Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak
25 Nisan 2021 17:50
Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor
25 Nisan 2021 17:38		 İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihi bir keşif hikayesinde saklı
25 Nisan 2021 16:24
NASA'dan Türkiye paylaşımı: Vay be. Güzelliğini yaşayın
25 Nisan 2021 15:28		 Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
25 Nisan 2021 15:23
'Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor'
25 Nisan 2021 14:41		 Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor
25 Nisan 2021 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak14:05 - İşçiler yarım zamanlı çalışabiliyor, memurlar bekliyor13:56 - Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da13:45 - CHP Genel Sekreteri Böke, testinin pozitif çıktığını duyurdu13:42 - 3 çocuk babası radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü13:37 - Yeni araştırma: Diş eti iltihabı, koronadan ölme riskini artırıyor
13:33 - İstanbul mezarlarının kötü kaderi: Altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor13:28 - Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Samsun'da toprağa verildi13:26 - Tiyatro oyuncusu iş ilanı için gitti, cinsel saldırıya uğradı13:17 - Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor13:16 - Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı13:13 - Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı
13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - 50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü13:04 - Survivor'da popüler oldu, yeniden yeşil sahalarda12:59 - Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor12:59 - Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız
12:57 - Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Dolar gün ortasında düşüşe geçti
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tatminsiz 2
dilin kemiği yok 4
d-8 ülkeleri 1
metan gazı 2
iftarda kıymalı pide 1
süper bulaştırıcılar 2
not almak 3
masai mara 2
sülün osman 2
evlilik üzerine edilen sözler 5
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam