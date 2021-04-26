50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü
|26 Nisan 2021 13:06
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Tokat'ta ikamet eden emekli Hamdi Hasgül (68) ile eşi Hamide (67) korona virüs semptomları göstermesi üzerine evlerinde izoleye alındı. Yaklaşık iki gün sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yaşlı çift Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan 4 çocuk babası Hamdi Hasgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adam Sulusaray ilçesinde toprağa verildi. Üzücü olayın ardından yaklaşık 5 gün sonrada Hamide Hasgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaşlı kadının cenazesi hastane morgundan alınarak eşinin yanında toprağa verildi.
Kocası öldüğü gün yoğun bakıma alındı
Korona virüs hastalığı nedeni ile anne ve babasını 5 gün ara ile kaybeden Eğitimci Şair ve Yazar Mahmut Hasgül, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Hasgül, babasının bazı rahatsızlıkları olması nedeni ile sürekli hastaneye gitmesi nedeniyle virüsü hastaneden kaptığını tahmin ettiklerini söyledi. Babasının hastalandıktan 2 gün sonra hastaneye kaldırıldığını belirten Hasgül, "Birkaç gün serviste yattıktan sonra yoğun bakıma girdi, babamı kaybettik. Babamı kaybettiğimiz gün annem yoğun bakıma girdi. Annem 5 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Yoğun bakımda birkaç defa kalbi durdu. Doktorlar sağ olsun çok ilgilendiler. Diyalizde kanını temizlemeye çalıştılar. Gece kalbi durduktan sonra döndürülemedi" dedi.
"Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi"
Hasgül, yaklaşık 50 yıllık evli olan anne ve babasını birbirini çok sevdiğini belirterek, "Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi. Burada da bir birlerinden ayrılmadılar. Öbür dünyaya da beraber intikal ettiler" diye konuştu.
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