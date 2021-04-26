Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.
|26 Nisan 2021 13:13
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 6 subay ve astsubayın yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda Keşan ve Edirne'de 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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