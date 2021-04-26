Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişi, yatırdığı bedele ilişkin zararının giderilmesi için alacak davası açtı.

Mağdur S.K'nın avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş'nin, kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren bir ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.

Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen S.K'nın, davalı şirket ile kripto para alım-satımına yönelik hizmet sözleşmesi imzaladığı vurgulanan dilekçede, bu sözleşme gereğince S.K'nın davalı şirkete ait web sitesi üzerinden kripto para birimleri üzerinde alım-satım işlemleri yapabileceği, davalı şirketin ise bu işlemler neticesinde komisyon bedeli talep edeceği kaydedildi.

Dilekçede, "İş bu sözleşme kapsamında müvekkil, davalı şirketin https://www.thodex.com/ adresli web sitesi üzerinden 150k adet BitTorret, 50k adet Hoolocin, 15k adet Dogecoin, 3k adet Stellar ve 7k adet Ripple cinsinde kripto para satın almıştır. Müvekkil satın aldığı kripto paraların o anki piyasa değeri olan yaklaşık 160 bin lirayı davalı şirketin banka hesabına yatırmıştır." denildi.

Ancak davalı şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer'in S.K'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçtığı vurgulanan dilekçede, bu hususta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği anımsatıldı.

Dilekçede, taraflar arasındaki finansal hizmete yönelik sözleşme kapsamında, S.K'nın davalı şirkete ait web sitesinde işlem yapma yetkisi bulunduğu vurgulanarak, "Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de, davalı şirket işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup, müvekkilin işlem yapmasını engellemiştir. Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle müvekkil, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem yapamadığı gibi, kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Davalı şirketin, kripto para satma işlemi adı altında S.K'dan aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı belirtilen dilekçede, bu şekilde S.K'yı aldattığı ve maddi zarara uğrattığı savunuldu.

- Şirketin mal varlıklarına tedbir konması talep edildi

Dilekçede, S.K'nın uğramış olduğu zararının giderilebilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınabilmesi için ivedilikle, davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesini talep edildi.

Davalı şirket ve yetkilileri aleyhine dolandırıcılık ve sair suçlar üzerinden yürütülen ceza süreci nazara alındığında, şirket malvarlığının kötü niyetli bir şekilde tasfiye edilme girişimlerinin önlenmesinin zaruri olduğu vurgulanan dilekçede,"Müvekkil kripto para satım bedeli olarak yaklaşık 160 bin lira tutarında bir ödeme yapmışsa da, kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin, anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, müvekkilin satın aldığı kripto paranın şuan ki Türk lirası karşılığının tarafımızca hesaplanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle (mahkemeden) dava konusu alacak miktarının tam bir şekilde tespit edilebilmesi adına bilirkişi incelemesi yaptırmasını talep etmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107/1. maddesi uyarınca bu davanın belirsiz alacak kapsamında açılma zorunluluğu bulunduğu kaydedilen dilekçede, belirsiz alacak kapsamında fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, şimdilik bin lira tutarındaki meblağın davalı şirket tarafından ödenmesine karar verilmesi de istendi.