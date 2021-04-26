Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak öngörülüyor.
|26 Nisan 2021 13:17
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.
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