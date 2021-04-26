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Tiyatro oyuncusu iş ilanı için gitti, cinsel saldırıya uğradı

İstanbul'da 24 yaşındaki tiyatro oyuncusu A.Ç., iş ilanı üzerine gittiği adreste cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.Ç., 'Görüşmeye gittim. Ancak öldürülmeye çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim. Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı sokakta bulunan kafeye koşarak girdim' dedi.
 26 Nisan 2021 13:26
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İstanbul'da daha önce cinsel saldırı olaylarına dikkat çekmek amacıyla sokak performansları sergileyen 24 yaşındaki tiyatro oyuncusu A.Ç., salgından dolayı atölyesini açamadığı için iş aramaya başladı.

Sosyal medyadaki bir gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile kendisini emlakçı olarak tanıtan E.T., irtibata geçip, "Ofisimde telefonlara bakacak birine ihtiyacım var" dedi. A.Ç. de E.T. ile görüşmek üzere 12 Nisan günü, Sancaktepe'ye gitti. İkili, kaymakamlık binası önünde buluşup, E.T.'nin iş yerine gitti. Yine iddiasına göre A.Ç, kendisini öldürmekle tehdit eden E.T.'nin cinsel saldırısına uğradı.

Fırsatını bulur bulmaz kaçıp bir kafeye sığınan A.Ç., yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen E.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Öldürülmeye çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim'

Üniversitede eğitimini aldığı tiyatroya 7 yaşında başlayan A.Ç., yaşadıklarını anlattı. A.Ç. şöyle konuştu:

"Bana kutulama ve paketleme gibi iş ilanları geldi. Daha sonra 'Bir emlak ofisinde sekreterlik yapabilir misin?' diye mesaj aldım. Yol, yemek giderleri karşılanacak, SGK primi yatırılacak denildi. Sancaktepe'ye giderek yüz yüze görüşmeye karar verdim.12 Nisan'da görüşmeye gittim. Ancak öldürülmeye çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim. Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı sokakta bulunan kafeye koşarak girdim.
Biraz sakinleşince polise haber verdim. Darp için muayeneye götürüldüm. Oradan emniyete gittik. Delil niteliği taşıyacak bir eşyamı verdim. Daha sonra avukat arkadaşım, öldürmeye teşebbüsü ispatlayabilmek için adli tıpa gidip, iç kastaki ezikleri tespit ettirmem gerektiğini söyledi. Boğuşma ve arbededen dolayı omzum, kollarım, bacaklarım, boğazım dokunduğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün, adli tıpa gittim. Bütün muayenelerimi yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde darba bağlı kas ezilmeleri tespit edildi. Dişimden tırnaklarıma kadar örnek aldırdım. Psikiyatriste başvurdum."

'İlk olmadığımı düşünüyorum açıkçası'

Polisin, E.T ile buluştukları anlara ait güvenlik kamera görüntülerini bulduğunu söyleyen A.Ç., E.T.'nin hırsızlık, kasten yaralama, alıkoyma, hakaret, tehdit, yağma, nitelikli yağma, askeri hukuka muhalefet gibi suçlardan kaydı olduğunu ifade etti. A.Ç., şöyle konuştu:

"Ben o yerin emlak bürosu yerine sahte bir yer olduğunu bildiğimden bu yana orada başka neler olduğunu düşünüyorum. İlk olmadığımı düşünüyorum açıkçası. Kadınlar mutlaka haklarını talep etsinler, adli mercilere başvursunlar. Çünkü bunlar, delillerin yok olmaması şahsın hemen tutuklanması adına çok önemli. Tutuklanmayan insanların o insanlara sonradan gidip, şiddet uyguladığını, öldürdüğünü görüyoruz."

'Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil'

A.Ç., kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yıllarca sokak performansı sergilediğini ancak kendisinin de aynı durumla karşı karşıya kaldığını bildirerek, "Mutlaka sesimizi çıkaracağız ve kanun yoluyla hak ettikleri cezayı almalarını sağlayabileceğimizi bu davayla göstereceğimizi umuyorum" diye konuştu.

A.Ç., psikiyatrist desteği aldığını ifade ederek, "Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı, suçlu hissedeceği bir şey yok. 'Niye ben ölüyorum?'; Bunu söyleyen beni fenalaşırken gören, anlayan bir kadın. Bu erkek-kadın meselesinden ziyade aileye kadar gider. Sonuçta bu suçlu çocukları bir anne ve baba yetiştiriyor. İki cinsiyetin ortak yarattığı bir şiddet söz konusu" dedi.
DHA
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