3 çocuk babası radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 27 KİŞİLİK ÖĞRETİM ELEMANI İLANINI NEDEN İPTAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI Batman Üniversitesi Rektörlüğü, bir önceki rektör döneminde 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanını, ilan şartlarında yer alan hukuki sorunlardan dolayı iptal ettiğini duyurdu. Hukuki olarak bir eksiklik tespit edilmeyen 4 kadro ilanının ise iptal edilmediği belirtildi.