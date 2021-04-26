3 çocuk babası radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), korona virüse (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti
|26 Nisan 2021 13:42
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Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), Mart ayının son haftası Covid-19'a yakalandı. Durumu kötüleşen Demirbağ, 4 Nisan'da Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Demirbağ, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Demirbağ'ın cenazesinin Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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