1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.
 26 Nisan 2021 13:56
+Aa- Yazdır
Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

- Soruşturma kapsamında yaşananlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu, Arnavutluk'a girerken yanında yaklaşık 290 bin dolar bulunduğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer, kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmıştı.

Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi
25 Nisan 2021 21:46		 Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı
25 Nisan 2021 14:38
Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı
25 Nisan 2021 12:34		 Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş
25 Nisan 2021 09:00
Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den
25 Nisan 2021 07:32		 Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi
23 Nisan 2021 22:34
Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
23 Nisan 2021 17:47		 Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
23 Nisan 2021 13:00
Adliyeye sevk edilen 6 emekli amiral serbest bırakıldı
22 Nisan 2021 22:06		 Okul müdürünün yargılanmasına başlandı
22 Nisan 2021 20:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:07 - Arı sütü, poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi kullanılamayacak14:05 - İşçiler yarım zamanlı çalışabiliyor, memurlar bekliyor13:56 - Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da13:45 - CHP Genel Sekreteri Böke, testinin pozitif çıktığını duyurdu13:42 - 3 çocuk babası radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü13:37 - Yeni araştırma: Diş eti iltihabı, koronadan ölme riskini artırıyor
13:33 - İstanbul mezarlarının kötü kaderi: Altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor13:28 - Pençe-Şimşek Harekatı şehidi Samsun'da toprağa verildi13:26 - Tiyatro oyuncusu iş ilanı için gitti, cinsel saldırıya uğradı13:17 - Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor13:16 - Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı13:13 - Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı
13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - 50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü13:04 - Survivor'da popüler oldu, yeniden yeşil sahalarda12:59 - Nüfus oranları 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını çürütüyor12:59 - Taksicilerden aşı talebi: En riskli meslek grupları arasındayız
12:57 - Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin dava başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Dolar gün ortasında düşüşe geçti
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
Bakanın kimlik bilgilerini sorgulayan polis memuruna ceza Yargıtay'ca onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
d-8 ülkeleri 1
kafkaesk 1
ferrule 2
vatanseverlik testi soruları 3
gri pasaport 3
yerli aşı 2
vaka i adiye 1
flütü yıkamak 2
dolar 2
toplumsal norm 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam