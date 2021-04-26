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Askeri araç devrildi: 3 yaralı
Hakkari'de kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
|26 Nisan 2021 14:15
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Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari-Van yolu üzerindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personeli taşıyan 'Kirpi' tipi araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 asker ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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