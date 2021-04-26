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Kampüste çimler, biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi

Trakya Üniversitesi Karaağaç kampüsünde biyoçeşitliliğin ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamada, bahçedeki çimler, biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi.
 26 Nisan 2021 14:36
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Kampüste çimler, biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi

'Yeşil Trakya' misyonunu genişleterek, tüm birimlere yaymayı hedefleyen Trakya Üniversitesi, kampüsleri daha yeşil ve daha yaşanılabilir alan haline getirmeye devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu Karaağaç kampüsünde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik uygulamada büyükbaş sürüsü, kampüs bahçesindeki ot ve çimlerin biçilmesinde kullanıldı. Floranın çiçek açtığı, doğanın yeşillenmeye başladığı dönemde yaban hayatına zarar vermeden arıların ve çiçeklerin doğal döngü ortamında devamlılığını sağlamak amacıyla kontrollü gerçekleştirilen otlatma yöntemiyle gürültü kirliliğinin önüne geçildiği gibi iş gücünden de tasarruf edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Rueda öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında, daha az çim biçme işlemi gerçekleştirilirken, mekanik çim biçmenin de azaltılması sağlandı. Uygulamayla ayrıca atıkların makine tarafından parçalanıp toprağa karışması ve çim biçme makinelerinin yol açtığı gürültünün de önüne geçildi.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE VE TOPRAK SAĞLIĞINA ÖZEN GÖSTEREN UYGULAMA'

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, fakültelerinin de yer aldığı aldığı Karaağaç kampüsünün birden fazla canlı formuna ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakültemiz öğretim elemanlarının çevre ile ilgili birçok çalışması mevcut. Çevreye duyarlı bireyler olarak bizler de öğretim elemanlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Fakültesi olarak fakültemiz bahçesinin biyolojik çeşitliliğine ve toprak sağlığına özen göstererek bu sürdürülebilirlik çalışmasını bir adım daha ileri taşımak istiyoruz. Yeşil alanların hayvan otlatma yöntemi ile biçilmesini sağlayarak florayı çim biçme makinelerinin olumsuz koşullarından koruyoruz. Bu projede Karaağaç'taki hayvan yetiştiricileri ile iletişime geçip ineklerle otlatma yöntemini kullandık. 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayı farklı bölgelerde de denemek istiyoruz. Ülkemizde bu yöntemi uygulayan öncü bir fakülte olarak sürdürülebilirlik, sıfır atık ve ekolojik çözüm konularıyla ilgilenen kişilere örnek olmayı diğer kurumlara da yol göstermeyi umuyoruz."

'ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLER İÇİN İLHAM VEREN MANZARA'

Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Rueda da küresel iklim kriziyle mücadelede kilit rol üstlenen polen taşıyıcı böceklerin, kuşların, sürüngenlerin ve diğer türlerin yaşam alanlarının korunmasında yeşil alanların kademeli olarak biçilmesinin önemine dikkat çekti. Rueda, uygulanan bu yöntemin, gürültü kirliliğini azaltmak, elektrik, benzin ve iş gücünden tasarruf etmek, öğrenci ve akademisyenler için ilham veren doğal manzara oluşturmak, çim biçme makinelerinin polen taşıyan canlıları yok etmemesi yine makinelerin bahçelerdeki küçük plastik atıkları parçalayarak, toprağa karıştırmaması ve karbon salınımını azaltma gibi avantajları olduğunu söyledi.

'ÇİM BİÇMENİN OLUMSUZ KOŞULLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Begona Rodriguez Rueda, kimyasal kullanımını sıfıra indirmek için Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan havyan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesi'nde hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Bu yöntem sayesinde hem mekanik çim biçme yönteminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların önüne geçildi hem de hayvanların doğal besinle beslenmesi sağlandı. Bu uygulamayla ayrıca doğa gözlemi ile sanatsal projeleri birleştirerek insanların duygularına hitap eden biyoçeşitliliğin sanattaki rolünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Doğal çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Dekan Prof. Melihat Tüzün'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DHA
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