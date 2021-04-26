Şentop: Biden'ın açıklamasına ortak kınama için çalışıyoruz
TBMM Başkanı Şentop: "(Biden'ın açıklamaları) Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız."
|26 Nisan 2021 14:43
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