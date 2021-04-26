1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin (41) lüks yaşantısı dikkat çekti. Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu anlatan İlker B.'nin oynattığı dansöze para takarken görüntüsü ortaya çıktı.
 26 Nisan 2021 14:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu 'Vebitcoin.com.', içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Firmadan kapanmaya ilişkin yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'PANİK YOK' TWEET'İ

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

'BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK'

23 Nisan'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi. İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO' İlker B.'nin dansöz oynatırken görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan Emre Ural'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin, oynattığı dansöze para takarken neşe tavırları dikkat çekti.

Öte yandan Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra Google Trends verilerine göre, Vebitcoin kelimesinin en çok arandığı iller arasında Muğla'nın ilk 5 içerisinde yer almaması dikkat çekti. Birinci sıradaki Hakkari'yi sırasıyla Siirt, Mersin, Edirne, Iğdır, Van, Kars, Ordu, Muğla ve Muş illeri takip etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Thodex'in yöneticisi Özer için iki özel ekip Arnavutluk ve Kosova'da
26 Nisan 2021 13:56		 Ankara'da iğrenç olay! DNA testi sonrası ifadesini değiştirdi
25 Nisan 2021 21:46
Vebitcoin vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı
25 Nisan 2021 14:38		 Firari CEO Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi yakalandı
25 Nisan 2021 12:34
Thodex'in sahibi kripto Faruk Fatih Özer koruma tutmuş
25 Nisan 2021 09:00		 Bildiri fikri Açımuz'dan destek Biren'den
25 Nisan 2021 07:32
Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65'e yükseldi
23 Nisan 2021 22:34		 Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
23 Nisan 2021 17:47
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
23 Nisan 2021 13:00		 Adliyeye sevk edilen 6 emekli amiral serbest bırakıldı
22 Nisan 2021 22:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek15:56 - Koronavirüse yakalanan Genel Sekreter yoğun bakıma alındı15:51 - Kabine toplantısı başladı: Gözler Erdoğan'ın açıklamasında15:46 - Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi15:41 - Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları başladı15:33 - Yanlış iğne iddiası az daha hayatını karartıyordu
15:27 - Hastanın saldırısına uğrayan doktor tedaviye alındı15:21 - Refüjde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti15:11 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı15:08 - Deva Partili isim HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi sonra özür dileyip sildi15:05 - Ankara Valisi uyardı: Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak15:00 - 20 lise öğrencisinin kanlı kavgası: 1 kişi yaralandı
14:57 - Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı14:51 - Araba yıkarken tazyikli suyla yüzünü kesti14:48 - Emekli uzman erbaş, 47 sikkeyle yakalandı14:43 - Şentop: Biden'ın açıklamasına ortak kınama için çalışıyoruz14:36 - Kampüste çimler, biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi
14:32 - Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanmayı savunan bakanlıklar var, son kararı Erdoğan verecek
Şehit Aybüke öğretmenin ismini okuldan sildirmek için dava açıldı
BİM özür diledi: Eksik tanıtılan fırın toplatılacak
Thodex borsasında batan para 2 milyar dolar değil
Bayram'da 'tam kapanma' bekleniyor
Öğrenci yoksa ek ücret de yok
62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 459'u muvazzaf 532 gözaltı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Derhal yaparız!
Dolar gün ortasında düşüşe geçti
Nöbetçi memura verilen sokağa çıkma cezası Yargıtay'dan döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ezberlediğimiz en saçma şeyler 2
tarih 2
ibrenin tersine dönmesi 3
mansiyon 2
piyiz 1
çarpma bölme toplama çıkarma 2
tilkinin 40 hikayesi var kırkı da tavuk üzerine 3
sağlıklı atıştırmalık 4
flütü yıkamak 2
ben kül yutmam 2
SON İLANLAR
SPK 40 personel alacak
Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 Yaş Doktorların Yeniden Atama Kurası İlanı
TÜBİTAK, uzman yardımcısı 13 personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 12 İşçi Alacak
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik İşçisi Alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam