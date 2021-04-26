Ankara Valisi uyardı: Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak
|26 Nisan 2021 15:05
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük resmi rakamlara göre ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında azalma görülse de Ankara Valisi Vasip Şahin'den Ankara'daki hastanelere azalmanın aksine önemli bir uyarı gitti. T24'ün haberine göre Vali Şahin, geçen Perşembe günü Ankara'da pandemi hastanesi statüsündeki bazı hastane yönetimleriyle uzaktan erişimle bir araya geldi.
Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak
Çok kısa gerçekleşen görüşme sırasında Ankara Valisi Şahin, artacak ağır hasta sayısına dikkati çekti. Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğine vurgu yapan Vasip Şahin, bu nedenle hastane yönetimlerinden destek olunmasını istedi.
"Yoğun bakım kapasitesini artırın"
Vali Şahin'in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi. Bakanlık ayrıca, devlet hastanelerinde görülen yoğunluk nedeniyle Covid - 19 olmayan hastaların da yine özel hastanelerce alınarak tedavilerinin yürütülmesini istedi.
Aynı vakada iki mutasyon birden
Bu arada Ankara'da ilginç bir vaka ortaya çıktı. Ankara'daki bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Covid-19 virüsü tespit edildi. Hastanın yeni ortaya çıkan duruma göre tedavisine başlandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yanlış iğne iddiası az daha hayatını karartıyordu
26 Nisan 2021 15:33
|Araba yıkarken tazyikli suyla yüzünü kesti
26 Nisan 2021 14:51
|Kampüste çimler, biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi
26 Nisan 2021 14:36
|Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
26 Nisan 2021 14:32
|İstanbul mezarlarının kötü kaderi: Altında kaldığı binanın pis suyu da üzerine akıyor
26 Nisan 2021 13:33
|50 yıllık çift koronavirüse yenik düştü
26 Nisan 2021 13:06
|Köyüne dönen emekli memur tavuk çiftliği kurdu
25 Nisan 2021 22:27
|'Turizmin başkenti' açık hava müzeleriyle göz kamaştırıyor
25 Nisan 2021 19:07
|Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak
25 Nisan 2021 17:50
|Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor
25 Nisan 2021 17:38