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Deva Partili isim HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi sonra özür dileyip sildi

DEVA Partisi kurucularından Metin Kaşıkoğlu, sözde Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin açıklaması nedeniyle HDP'ye sert tepki gösterdi. Kaşıkoğlu, HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi. Ancak Kaşıkoğlu, Genel Merkez'den aldığı talimatın ardından hem özür diledi hem de paylaşımı sildi.
 26 Nisan 2021 15:08
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Deva Partili isim HDP'ye 'Umarım soyunuz tükenir' dedi sonra özür dileyip sildi

HDP, 1915 olaylarının yıl dönümünde yaptığı açıklamada "Ermeni soykırımı ile yüzleşin" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından DEVA Partisi kurucularından Metin Kaçıkçıoğlu, HDP'yi ağır sözlerle hedef aldı.

Kaşıkoğlu, HDP'nin sözde Ermeni soykırım paylaşımına ilişkin "Yarın PKK'a da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir" dedi.

Paylaşım üzerine birçok kullanıcı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın adını etiketleyerek Kaşıkoğlu'na tepki gösterdi. Eski HDP Milletvekili Sırrı Sakık, DEVA Partili Kaşıkoğlu'nun açıklamasına "Hiç mi şaşırtmazsınız? Bu kadar mı benzersiniz birbirinize?" diye yanıt verdi.

Özür diledi paylaşımı sildi

Tepkiler üzerine bir özür metni yayımlayan Kaşıkçıoğlu, sözlerinin istismar edildiğini savundu. Söz konusu paylaşımını silen Kaşıkçıoğlu, "Tüm iyi niyetimize ve asıl maksadımıza rağmen, bir kesim tarafından ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım nedeniyle samimi şekilde üzülen ve kalbi kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diler, haklarını helal etmesini dilerim" dedi.

Kaşıkçıoğlu şunları söyledi:

"HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 24 Nisan 2021 tarihli "Ermeni Soykırımı Utancıyla Yüzleşin" açıklamasına yönelik eleştirel Twitter paylaşımımın, bağlam ve asıl maksadından kopartılarak, hiçbir zaman benimsemediğim ırkçılık ve Kürt düşmanlığı boyutuna evirilmeye çalışıldığını, bu durum nedeniyle bazı Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim.

Türkiye'de siyaset yapma iddiasında bulunan bir siyasi partinin, bu kadim topraklarda 1915 yıllarında yaşanmış karşılıklı büyük acılarla ilgili, tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde "SOYKIRIM" ifadesini kullanıp, bununla ülkemizin yüzleşmesini istemesi üzerine yaptığım paylaşımdan asıl maksadım;

Ülkemizin tüm insanlarının birlik, beraberlik ve birlikte yaşama ideallerine zarar verici nitelikte gerçekleştirilen siyaset zihniyeti ve anlayışının sona ermesi istek ve beklentisidir. Tüm iyi niyetimize ve asıl maksadımıza rağmen, bir kesim tarafından ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım nedeniyle samimi şekilde üzülen ve kalbi kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diler, haklarını helal etmesini dilerim.

Bu minvalde art niyetli kişilerin daha fazla manipülasyonuna fırsat vermemek adına ve farkına varmadan kalplerinin kırılmasına neden olduğum tüm insanlara duyduğum saygıdan ötürü platformda yaptığım paylaşımı da kaldırıyorum.

Tüm kamuoyuna saygılarımla arz ederim."
Memurlar.Net
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