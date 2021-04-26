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Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminde 600 gün geride kaldı.
 26 Nisan 2021 15:11
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde 600 günü geride bıraktı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 602'nci gününde devam ediyor.

Yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı günden güne artarak 220'yi aştı.

Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi.

Bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğu oturma eylemini destek ziyaretleri ile sürdüren ailelerin tek isteği çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak.

- "Hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Mustafa için eylem yaptığını belirtti.

HDP ve bazı siyasi partilere seslenen Biçer, "600 gündür burada feryat figan eden aileleri görmediniz, duymadınız. Sizi vicdana, merhamete çağırıyoruz. Bu yanan yürekleri, dökülen gözyaşlarını görmediniz. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi olsun, hepsine sesleniyorum. Nerede sizde vicdan ve merhamet? 600 gündür anne ve babaları görmezden geldiniz. Sanatçılar, sözde akademisyenler, insan hakları savunucuları hepsine sesleniyorum, buradaki anne ve babalar sadece kendi evlatları için değil sizin evlatlarınız için de nöbet tutuyor." ifadelerini kullandı.

"Hakkımız olan evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet yetkilileri ve basın mensupları ile kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- "Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız"

Baba Süleyman Aydın da eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Aydın, "HDP'de vicdan varsa bu Kürt ailelerden kaçmasın. Devletimiz çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Biz de burada sonuna kadar HDP ile mücadele vereceğiz. Anne ve babalar olarak eylemimizde kararlıyız." dedi.
Anadolu Ajansı
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