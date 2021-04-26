Yanlış iğne iddiası az daha hayatını karartıyordu
|26 Nisan 2021 15:33
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İddialara göre olay, Alaplı ilçesinde yaşandı. Gürpınar köyünde yaşayan 26 yaşındaki Gizem Meşe, geçen Perşembe günü baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ailenin anlattığına göre şurup ve ağrı kesici iğne tedavisi uygulanan kadın, yeniden köye dönmek üzere yola çıktı. Bir müddet sonra ayağında ağrı ve uyuşma hisseden Gizem Meşe ve eşi yeniden hastaneye başvurdu.
Hastaneden Kdz. Ereğli ilçesine sevk edilen kadın, buradan da sinir cerrahisi uzmanı olmadığı gerekçesiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Gizem Meşe, yaşadıklarını İHA'ya şöyle anlattı:
"Bundan 3-4 gün önce acile gitmiştim. Baş ağrısı mide bulantısı için. İğne yapıldı. Hastaneden çıktık eve giderken yolda tam köye yaklaştığımız zaman belimden, kalçamdan ağrı girdi. Sonra bacağım uyuşmaya başladı. Hissetmemeye başladım. Tekrar eve geldikten sonra 112 acil servisi aradık. Yardım istedik. Tekrar hastaneye gitmemizi söylediler. Sinir cerrahisi olmadığı için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edeceklerini söylediler. Ambulansla buraya sevk olduk. 23 Nisan Perşembe gecesinden beri burada hastanede yatıyorum. MR çekildi. Buradaki doktorlar sinirlerin zedelendiğini söylediler iğneden dolayı".
Aile, ilgili sorumlular hakkında şikayetçi olacağını açıkladı.
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