Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları başladı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 60 megavat kapasite tahsis edildi.

Bu kapsamda, 36 il için yapılacak toplam 1000 megavat kapasiteli 74 yarışmanın ilk 4'ü bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleştirildi.

Yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Buna göre, 15 megavat kapasiteli Adıyaman-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 20,90 kuruşla en düşük teklifi Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Enerji Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ verdi.

Aynı kapasiteye sahip Adıyaman-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 22 kuruş teklif sunan Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ, bu bölge için düzenlenen yarışmayı kazandı.

FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ise 15'er megavat kapasiteli Ağrı-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,90 ve Ağrı-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,20 kuruş ile en düşük teklifi veren firma oldu.

Böylece yarışmaların ilk gününde 3 şirkete 60 megavat güneş enerjisi kapasite tahsis edildi.

Yarın yapılacak yarışmalarda ise şirketler, 5 bölge için toplam 70 megavat güneş enerjisi kapasitesi için yarışacak.

Bugün başlayan ve 7 Mayıs'a kadar sürecek 46 yarışma 23 ayrı şehir ve 610 megavat kapasite için düzenlenecek. Kalan 28 yarışmaya ilişkin takvim ise daha sonra duyurulacak.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

- İhaleler ilk kez Türk lirası cinsinden yapıldı

İhale Başkanı ve Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu yarışmaların küçük ve orta ölçekli yatırımcıların önünü açtığını belirterek "Yatırımın tabana yayılmasını temin etmiş olacağız. Bugüne kadar hep dolar/sent üzerinden yarışmalarımızı tamamlıyorduk. Yaptığımız yasal düzenlemelerle YEKA yarışmalarında bir ilk olarak Türk lirası üzerinden ihaleleri yapar konuma geldik." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, mini YEKA'ların startını verdik. 36 şehrimizin güneşini enerjiye çevirecek 74 yarışmamızın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. 1000 megavatlık Mini YEKA yarışmalarımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızın tabana yayılmasında önemli bir işlev görecek." ifadelerine yer vermişti.