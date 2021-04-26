YouTube bir çok ülkede erişime kapandı
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının favori platformu YouTube, bir çok ülkede erişime kapandı.
|26 Nisan 2021 16:28
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Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube'ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi. Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi.
Avrupa medyasıda çıkan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık'taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi.
YouTube'dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
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