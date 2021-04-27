İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 19 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Takipçilerimizden gelen bildirimler üzerine incelediğimizde; Orhaneli Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programında 2 öğretim görevlisi kadrosunun yayımlandığı görülmektedir. İlgili kadrolara başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranmıştır.

PROGRAM ÖZEL ŞART Giyim Üretim Teknolojisi Programı Tekstil Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Giyim Üretim Teknolojisi Programı Makine Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

Her iki kadro için belirlenen şartlar, belirli bir adayı tarif etmekten uzak, oldukça genel şartlara haizdir. Doktora derecesi aranması da öğrenim düzeyi olarak daha üst ve nitelikli bir kadro oluşturması bakımından oldukça doğru bir politikadır. Ancak, geçtiğimiz yıl YKS kılavuzuna göz gezdirdiğimizde Orhaneli Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programının ilk kez öğrenci alımı yapacağı görülmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında her ne kadar programın adında "teknoloji" yer alsa da mevcutta Giyim Üretim Teknolojisi Programı olan Üniversitelerin ders programlarına baktığımızda Makine Mühendislerinin verebileceği ders sayısı çok az sayıda gözükmekte, bu derslerin diğer birimlerden görevlendirme ile verilmesinin mümkün olduğu değerlendirildiğinde Makine Mühendisi mezununun program için gereken bir istihdam olmaktan çıkıp kişiye özel bir istihdam oluşturuyor gözükmesinin yanında ilk kez öğrenci alımı gerçekleşecek bu programda önceliğin sadece Tekstil Mühendisliği değil "Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları, Moda Tasarımı, Tekstil, Tekstil Bilimleri, Tekstil Eğitimi, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı Eğitimi, Tekstil Teknolojisi, Tekstil ve Moda Tasarımı" gibi çeşitli Üniversitelerde Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programı olan Üniversite mezunlarına başvuru hakkının tanınması eğitim öğretimin kalitesi ve niteliği açısından arzulanan bir durumdur.

Sonuç olarak, halen başvuru süreci devam eden kadrolara ilgili alan mezunlarının müracaatına imkan verilmesi için konuyu Üniversite Yönetiminin takdir ve dikkatine sunuyoruz.