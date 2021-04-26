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Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti

Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi
 26 Nisan 2021 16:39
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Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Burdur'da kaza geçiren Şevval'in 51 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada genç sporcu için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.
Anadolu Ajansı
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