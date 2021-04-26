Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi
|26 Nisan 2021 16:39
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