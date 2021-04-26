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Pınar Gültekin cinayetinde salon yine karıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'nda Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin dördüncü duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
 26 Nisan 2021 17:03
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Pınar Gültekin cinayetinde salon yine karıştı

Duruşmada Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Mehmet Yusuf Özten isimli bir tanık dinlendi. Tanık ifadesinde, "Cemal'i Isparta'dan tanıyordum. Beni Muğla'da misafir ettiler. İşlettiği bir bar vardı orada. Bizi işletmeye ortak edeceğini söylüyordu. Daha sonra iletişimimiz kesildi. Sosyal medyadan yazışmalar oldu aramızda. Bana 200 bin lira para teklif ettiler. Kızı korkutmam ve tehdit etmem için. Pınar Gültekin Cemal'e şantaj yapıyormuş. Para istemiş. Pınar'ın abisi varmış cezaevinde. Ona tehdit mesajları göndermiş gibi konuşmalar oldu. Ben de Cemal'e 'kadına zarar vermem' dedim. Teklifini kabul etmedim. Selim Avcı ile Cemal Metin Avcı'dan geldi teklif" dedi.

Ardından ABD'ye Android şifresi için yazılan müzekkere ile ilgili ABD'den ek bilgi talebi geldiği, mahkemenin söz konusu talebe ilişkin yazıyı Dışişleri Bakanlığına gönderdiği belirtildi.

Duruşmada konuşan avukat Rezan Epözdemir, "Mertcan Avcı tahliye edildi. Ne hikmetse aynı sanık davaya İzmir Adliyesi'nden SEGBİS ile katılmak istiyor. Bu çok manidar ve düşündürücü. Bu talebi mahkeme kabul etti mi bilmiyoruz" dedi ve tanığın ifadelerini değerlendirerek cezaevinden Pınar'ın abisinin Cemal Metin Avcı'yı tehdit edemeyeceğini belirtti.

"Haksız tahrik indirimi uygulama çabası var"

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir mahkeme heyetine hitaben, "Size güvenmiyoruz, davadan çekilin. Bu saatten sonra vereceğiniz hiçbir karar adil bir karar olarak anlaşılmayacak. Mahkemenin haksız tahriği uygulama çabası olarak görüyoruz. Biz İstanbul' dan geliyoruz. Mertcan Avcı İzmir'den katılabiliyor. Sizi tekrar reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşmada konuşan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de, "Pınar'ın ölümü beni yıktı. Benim ailem dağıldı. Ben güçlü durmaya çalışıyorum. Ailemin diğer fertlerini kurtarmak için. Dinlenen bütün şahitler yalan söylüyor. Cemal Metin Avcı'ya iyi hal indirimi için elinizden geleni yapıyorsunuz" diye konuştu.

Mahkeme salonu karıştı

Sanık Cemal Metin Avcı dinlenen tanığı tanımadığını ve Isparta'ya hiç gitmediğini belirterek, "Dinlenen tanığı tanımıyorum. Hayatımda Isparta'ya gitmedim. Rezan Bey konuşmayı iyi biliyor diye kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Sürekli senaryo yazan kendisi efendim. Ben çok pişmanım. İkincisi avukat öyle bir soru soruyor. Cımbızla kelime çekip kullanıyor. Görsel medyayı etkilemeye çalışıyor" dedi

Avcı: "Pınar benim sevgilim değil, eskorttu"

Cemal Metin Avcı ardından, "Rezan Epözdemir televizyonlara çıkıp beni linç ediyor. Ben cani bir insan değilim. Ben kadın düşmanı değilim. Ben mağdurum. Böyle bir şey olmasını istemedim. Herkesten çok özür diliyorum. Ben de adil olarak yargılanmak istiyorum. Pınar benim sevgilim değildi. Eskorttu" sözünün ardından, salon hareketlendi. Mahkeme başkanı da duruşmaya ara verdi.
İhlas Haber Ajansı
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