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Vali Ayaz'dan 'Genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz' uyarısı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 65 yaş üzeri hastaların azaldığını, genç hasta sayısında artış yaşandığını bildirdi.
 26 Nisan 2021 17:12
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Vali Ayaz'dan 'Genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz' uyarısı

Vali Ayaz, Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ayaz, yaptığı açıklamada, vaka artış hızında yavaşlama olduğunu ancak tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Virüsün genç yaşlı ayrımı yapmadığını bu yüzden herkesin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Son süreçte 65 yaş üzeri hasta sayımız azalsa da genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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