AK Partili Çelik: KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir
|26 Nisan 2021 17:27
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her zaman ve her şartta KKTC'nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunun altını çizdi.
KKTC'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasbetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimlerin meşru olmadığını ve asla kabul görmeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir. Kimsenin KKTC'nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır."
Ömer Çelik, paylaşımında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yan yana olduğu fotoğrafa da yer verdi.
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